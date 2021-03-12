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Posted 12 марта 2021, 18:56

Published 12 марта 2021, 18:56

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В России предложили скорректировать выплату детских пособий нуждающимся

В России предложили скорректировать выплату детских пособий нуждающимся

12 марта 2021, 18:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По мнению Минтруда, нужно ограничить помощь «подозрительно бедным семьям», у которых низкие доходы, но имеется существенное имущество.

Министерство труда России предложило скорректировать выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщает «Коммерсант».

В министерстве считают, что нужно ограничить помощь, если у семьи есть с несколько домов площадью более 40 кв. метров на человека, дача, гараж, один автомобиль, один мотоцикл и сбережения на сумму более 250 тыс. руб.

Предполагается, что таким образом помощь малоимущим семьям станет более адресной и эффективной. Право получения выплат при отсутствии официальных доходов предлагается сохранить, в частности, для ухаживающих за ребенком до 3 лет, за ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. В числе уважительных причин для отсутствия формальных доходов также указаны срочная служба, официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.

В пресс-службы Минтруда сообщили, что семьи, которые не будут соответствовать новым критериями назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет, смогут сохранить уже назначенную выплату до конца срока.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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