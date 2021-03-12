В России предложили скорректировать выплату детских пособий нуждающимся

Предполагается, что таким образом помощь малоимущим семьям станет более адресной и эффективной. Право получения выплат при отсутствии официальных доходов предлагается сохранить, в частности, для ухаживающих за ребенком до 3 лет, за ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. В числе уважительных причин для отсутствия формальных доходов также указаны срочная служба, официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.