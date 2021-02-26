Синоптики спрогнозировали порывы ветра и потепление в Башкирии

В воскресенье, 28 февраля, временами пройдет снег, ночью в отдельных районах будет наблюдаться метель, снежные заносы, накат и гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Ночью столбик термометра достигнет отметки в -7…-12 градусов, по северу республики -14…-19 градусов. Днем ожидается -4…9 градусов.