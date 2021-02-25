В Башкирии поступило 406 обращений из-за некачественной уборки снега

В Башкирии поступило 406 обращений из-за некачественной уборки снега

25 февраля , 17:05ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание по ситуации на дорогах республики. Отчет по поводу жалоб местных жителей представила начальник управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Она собщила, что в последние дни резко выросло число обращений по теме дорог. По словам Прочаковской, это связано с неблагоприятной погодой, недостаточной оперативностью дорожных служб и муниципалитетов по очистке и поддержанию трасс. Так, с 8 по 26 февраля в систему «Инцидент менеджмент» поступило 406 обращений из-за некачественной уборки снега, отсутствия освещения вдоль дорог.

Люди жаловались, что застряли на трассах, не могут никуда дозвониться, заканчивается бензин и очень холодно, рассказала Елена Прочаковская.

Она отметила, что случай между населенным пунктами Куллекул и Удрякбаш Благоварского района — вопиющий. Тогда два человека всю ночь ждали помощи и в итоге им помог тракторист из совхоза. Елена Прочаковская заявила, что необходимо разобраться в произошедшем.

Ещё одной категорией жалоб стало отсутствие тротуаров, в связи с этим пешеходы ходят по проезжей части.

Напомним, в Башкирии в течение нескольких дней наблюдалась неблагоприятная погода. 23 февраля произошла авария с участием 39 машин. Кроме того, в республике были перекрыты некоторые дороги.

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