Снег, метель и потепление: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

В субботу, 27 февраля, ожидается снег, местами до сильного, в некоторых частях республики — метели, снежные заносы на дорогах, снежный накат и гололедица. Ветер южный, умеренный, местами порывы досильного. Температура воздуха ночью -13…-18 градусов, по юго-востоку -23 градуса. Днем потеплеет до -2…-7.