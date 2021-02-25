Снег, метель и потепление: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Снег, метель и потепление: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

25 февраля , 07:30ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня днём ожидается -19…-24 градуса, в горных района -14 градусов.

26 февраля в Башкирии пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -21…-26 градусов, при прояснениях до -31 градуса. Днем столбик термометра достигнет отметки -13…-18 градусов.

В субботу, 27 февраля, ожидается снег, местами до сильного, в некоторых частях республики — метели, снежные заносы на дорогах, снежный накат и гололедица. Ветер южный, умеренный, местами порывы досильного. Температура воздуха ночью -13…-18 градусов, по юго-востоку -23 градуса. Днем потеплеет до -2…-7.

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