В Башкирии автомобиль сбил идущую по дороге 14-летнюю девочку

51-летний местный житель сбил 14-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении вечером. Известно, что на её одежде не было световозвращающих элементов. В результате аварии пострадавшая была доставлена в больницу с различными травмами. Как рассказал Гильмутдинов, девочка шла в соседнюю деревню к бабушке с другом. Начато разбирательство.
Напомним, ранее в Кармаскалинском районе случилось ДТП. 28-летний житель Челябинской области, управляя «Kia Optima», сбил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель покинул место аварии, однако позже вернулся. Пешеход скончался в машине скорой помощи.