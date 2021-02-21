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В Башкирии автомобиль сбил идущую по дороге 14-летнюю девочку

21 февраля 2021, 06:39
Фото: 1MediaInvest
ДТП зарегистрировано в Куюргазинском районе Башкирии на 1 километре дороги Бахмут-Покровка. Подробности сообщил глава ГИБДД Динар Гильмутдинов.

51-летний местный житель сбил 14-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении вечером. Известно, что на её одежде не было световозвращающих элементов. В результате аварии пострадавшая была доставлена в больницу с различными травмами. Как рассказал Гильмутдинов, девочка шла в соседнюю деревню к бабушке с другом. Начато разбирательство.

Напомним, ранее в Кармаскалинском районе случилось ДТП. 28-летний житель Челябинской области, управляя «Kia Optima», сбил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель покинул место аварии, однако позже вернулся. Пешеход скончался в машине скорой помощи.

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