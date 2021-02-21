В Башкирии автомобиль сбил идущую по дороге 14-летнюю девочку

51-летний местный житель сбил 14-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении вечером. Известно, что на её одежде не было световозвращающих элементов. В результате аварии пострадавшая была доставлена в больницу с различными травмами. Как рассказал Гильмутдинов, девочка шла в соседнюю деревню к бабушке с другом. Начато разбирательство.