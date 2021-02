Накануне вечером, 3 февраля, в Кармаскалинском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что 40-летняя уфимка ехала по дороге Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма на автомобиле марки Ford Fusion. Она сбила пешехода, которые переходил дорогу в неположенном месте. 26-летний местный житель скончался на месте аварии. По данному факту проводится проверка.

