Госкомитет по предпринимательству Башкирии подписал соглашение с УГНТУ

Так, в рамках соглашения государственный ВУЗ совместно с госкомитетом планируют подготовить совместные проекты в сфере развития малого и среднего предпринимательства. В частности, студенты будут иметь возможность представлять свои дипломные работы как стартап-проект.
Напомним, на сегодняшний день в республике рассматривается вопрос об объединении двух ВУЗов – БГУ и УГАТУ. Студенты, преподаватели, общественники высказались против слияния вузов. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал рассуждения об объединении «провокациями узколобых людей».