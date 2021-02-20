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Госкомитет по предпринимательству Башкирии подписал соглашение с УГНТУ

20 февраля 2021, 06:59
Фото: rb7.ru
Госкомитет по предпринимательству Башкирии и УГНТУ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили на минувшем заседании коллегии госкомитета руководитель аппарата правительства республики Илшат Тажитдинов.

Так, в рамках соглашения государственный ВУЗ совместно с госкомитетом планируют подготовить совместные проекты в сфере развития малого и среднего предпринимательства. В частности, студенты будут иметь возможность представлять свои дипломные работы как стартап-проект.

Напомним, на сегодняшний день в республике рассматривается вопрос об объединении двух ВУЗов – БГУ и УГАТУ. Студенты, преподаватели, общественники высказались против слияния вузов. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал рассуждения об объединении «провокациями узколобых людей».

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