Преподаватель УГНТУ окончил Летнюю цифровую школу Сбербанка

Шесть преподавателей уральских вузов смогли бесплатно повысить свою квалификацию в Летней цифровой школе Сбербанка. Среди них — Константин Устюжанин, преподаватель кафедры «Газохимия и моделирование химико-технологических процессов» Уфимского государственного нефтяного технического университета. Обучение проходило в онлайн-формате по направлению Data Science. Преподавателями в самой цифровой школе выступили специалисты из Центра исследования и управления данными Сбербанка и Корпоративного университета Сбербанка. В рамках выбранного направления преподаватели вузов изучали не только теоретические основы, но и проходили практические задания. Все полученные знания они могут применить в учебном процессе. Результат обучения участников программы, успешно сдавших итоговые тесты, — удостоверение о повышении квалификации от Сбербанка. Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка: «Цифровые навыки — вот то, что уже сейчас представляет большую ценность для многих работодателей. Нет сомнений, что в ближайшее время они будут востребованы еще больше. Именно преподаватели могут развить интерес к таким дисциплинам, потому мы и сделали Летнюю цифровую школу для тех, кто сам в дальнейшем будет транслировать эти знания на учеников вузов. Мне радостно видеть, что среди всех прошедших курс есть и представитель Уфы. Я поздравляю Константина и надеюсь, что полученные знания помогут ему в преподавательской деятельности».

