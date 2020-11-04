Преподаватель УГНТУ окончил Летнюю цифровую школу Сбербанка

«Цифровые навыки — вот то, что уже сейчас представляет большую ценность для многих работодателей. Нет сомнений, что в ближайшее время они будут востребованы еще больше. Именно преподаватели могут развить интерес к таким дисциплинам, потому мы и сделали Летнюю цифровую школу для тех, кто сам в дальнейшем будет транслировать эти знания на учеников вузов. Мне радостно видеть, что среди всех прошедших курс есть и представитель Уфы. Я поздравляю Константина и надеюсь, что полученные знания помогут ему в преподавательской деятельности».