В Башкирии в 2021 году на ремонт подъездов выделили 222 миллиона рублей

Posted 7 февраля 2021, 11:28
Published 7 февраля 2021, 11:28
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
По словам Радия Хабирова, в этом году планируется отремонтировать 306 подъездов в 112 домах. В Уфе ремонт будет произведен в 95 домах, а именно в 260 подъездах. Собственники жилья на проведенных собраниях утвердили проекты ремонтов.
— В столице в 31 подъезде уже приступили к подготовке строительно-монтажных работ. Всего с начала реализации программы по комплексному ремонту подъездов за два года отремонтировали 6181 подъезд в 2069 домах, — отметил Хабиров.