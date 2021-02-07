mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2021, 11:28

Published 7 февраля 2021, 11:28

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии в 2021 году на ремонт подъездов выделили 222 миллиона рублей

7 февраля 2021, 11:28
В Башкирии на комплексный ремонт подъездов из регионального бюджета было выделено более 222 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях.

По словам Радия Хабирова, в этом году планируется отремонтировать 306 подъездов в 112 домах. В Уфе ремонт будет произведен в 95 домах, а именно в 260 подъездах. Собственники жилья на проведенных собраниях утвердили проекты ремонтов.

— В столице в 31 подъезде уже приступили к подготовке строительно-монтажных работ. Всего с начала реализации программы по комплексному ремонту подъездов за два года отремонтировали 6181 подъезд в 2069 домах, — отметил Хабиров.

#Карина Мамаева#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика