В Башкирии определили лучший двор, подъезд и дом, которые получат до миллиона рублей

Что касается остальных городов и районов, самый красивый дом нашелся в Янауле, двор – в Туймазах, а подъезд – в Учалах. Итоги конкурса по сельским поселениях показали, что лучшие подъезд и дом сосредоточены в селе Михайловка Уфимского района, а лучший двор нашелся в Кандрах.