В Башкирии определили лучший двор, подъезд и дом, которые получат до миллиона рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о подведении итогов конкурса на лучший дом, двор и подъезд. Известно, что в конкурсе принимали участие 55 городов и районов республики.

Среди городов преимущество отдали Уфе. Оказалось, лучший дом, по мнению экспертов, находится в улице Зорге, лучший двор – в микрорайоне Сипайлово, лучший подъезд – в Зеленой Роще. Что касается остальных городов и районов, самый красивый дом нашелся в Янауле, двор – в Туймазах, а подъезд – в Учалах. Итоги конкурса по сельским поселениях показали, что лучшие подъезд и дом сосредоточены в селе Михайловка Уфимского района, а лучший двор нашелся в Кандрах. — Это только первые места, есть еще и серебро с бронзой. Победителей ждут приличные деньги – до миллиона рублей, они пойдут на дальнейшее благоустройство, отметил Радий Хабиров.

