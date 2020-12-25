В Башкирии определили лучший двор, подъезд и дом, которые получат до миллиона рублей

В Башкирии определили лучший двор, подъезд и дом, которые получат до миллиона рублей

Вчера, 19:42ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о подведении итогов конкурса на лучший дом, двор и подъезд. Известно, что в конкурсе принимали участие 55 городов и районов республики.

Среди городов преимущество отдали Уфе. Оказалось, лучший дом, по мнению экспертов, находится в улице Зорге, лучший двор – в микрорайоне Сипайлово, лучший подъезд – в Зеленой Роще.

Что касается остальных городов и районов, самый красивый дом нашелся в Янауле, двор – в Туймазах, а подъезд – в Учалах. Итоги конкурса по сельским поселениях показали, что лучшие подъезд и дом сосредоточены в селе Михайловка Уфимского района, а лучший двор нашелся в Кандрах.

— Это только первые места, есть еще и серебро с бронзой. Победителей ждут приличные деньги – до миллиона рублей, они пойдут на дальнейшее благоустройство, отметил Радий Хабиров.

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