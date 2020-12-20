16 миллионов рублей выделено на лучшие дома, подъезды и дворы Башкирии

16 миллионов рублей выделено на лучшие дома, подъезды и дворы Башкирии

Вчера, 16:00ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: pixabay.com
Для победителей конкурса на лучший дом, двор и подъезд в Башкирии выедлено 16 миллионов рублей.

3,2 млн и 3 млн рублей получат победители в Туймазинском районе и Уфе, ещё 2 млн рублей — в Уфимском районе. На Янаульский и Учалинский районы выделено 1,3 млн и 1,2 млн. 800 тысяч рублей направят победителям конкурса в Кугарчинский район, а ещё по 700 тысяч — в Бакалинский район, Кумертау и Стерлитамак. По 500 тысяч — в Бирский, Гафурийский районы и Нефтекамск, 300 тысяч — в Салават, по 100 тысяч рублей — в Аскинский, Баймакский районы и Агидель.

Средства выделены по распоряжениию республиканского правительства.

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