16 миллионов рублей выделено на лучшие дома, подъезды и дворы Башкирии

Для победителей конкурса на лучший дом, двор и подъезд в Башкирии выедлено 16 миллионов рублей.

3,2 млн и 3 млн рублей получат победители в Туймазинском районе и Уфе, ещё 2 млн рублей — в Уфимском районе. На Янаульский и Учалинский районы выделено 1,3 млн и 1,2 млн. 800 тысяч рублей направят победителям конкурса в Кугарчинский район, а ещё по 700 тысяч — в Бакалинский район, Кумертау и Стерлитамак. По 500 тысяч — в Бирский, Гафурийский районы и Нефтекамск, 300 тысяч — в Салават, по 100 тысяч рублей — в Аскинский, Баймакский районы и Агидель. Средства выделены по распоряжениию республиканского правительства.

