На сайте госзакупок завершилась процедура определения поставщика на капитальный ремонт подъездов в многоквартирных домах в Уфе. Комиссия приняла решение в пользу ООО «Строй-ресурс».

Заказчиком выступил Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в Башкирии. Из республиканского бюджета на проведение ремонтных работ выделили 208,1 миллиона рублей. Согласно документации закупки, подрядчик отремонтирует лестничные клетки, лифтовые и приквартирные холлы в 95 многоквартирных домах Уфы. Ремонтные работы начинаются с момента подписания акта открытия объекта и продолжатся до 1 сентября.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter