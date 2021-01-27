mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тимур Хакимов обсудил расширение взаимодействия с Центром «Россия – Исламский мир»

27 января 2021, 06:16
Фото: tpprb.ru
Руководство Торгово-промышленной палаты Башкирии провело онлайн-встречу с представителями Центра стратегических исследований «Россия – Исламский мир».

26 января состоялась встреча рабочей группы, на которой обсуждался вопрос о перспективном взаимодействии Республики Башкортостан с Центром стратегических исследований «Россия – Исламский мир». Общение прошло в формате видеоконференцсвязи.

Как сообщили в ТПП РБ, по итогам совещания было принято решение в ближайшее время «упаковать» инвестиционные проекты, направленные, в том числе, на развитие экспорта продукции «Халяль», и предоставить их на рассмотрение в Центр стратегических исследований «Россия – Исламский мир» для дальнейшей совместной реализации.

Торгово-промышленная палата Башкирии ведет активную работу в данном направлении. - На сегодняшний день нами уже наработан банк крупных проектов, их порядка ста штук, мы готовы передать их на совместное рассмотрение и продвижение в Центр стратегических исследований. При проведении бизнес-миссий с иностранными делегациями мы обязательно презентуем Республику Башкортостан,сообщил глава ТПП РБ Тимур Хакимов.

Материалы по теме
Хакимов: для предприятий стран ШОС и БРИКС нужен механизм проверки надежностиТимур Хакимов: «Халяль» — это гарантия высокого качестваТимур Хакимов обсудил с итальянцами производства медицинских изделий в Башкирии
#Новости#Сотрудничество#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04