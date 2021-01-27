Тимур Хакимов обсудил расширение взаимодействия с Центром «Россия – Исламский мир»

Как сообщили в ТПП РБ, по итогам совещания было принято решение в ближайшее время «упаковать» инвестиционные проекты, направленные, в том числе, на развитие экспорта продукции «Халяль», и предоставить их на рассмотрение в Центр стратегических исследований «Россия – Исламский мир» для дальнейшей совместной реализации.