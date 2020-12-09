Хакимов: для предприятий стран ШОС и БРИКС нужен механизм проверки надежности

«Уверен, что новые идеи и предложения по развитию межрегионального сотрудничества по развитию в рамках ШОС и БРИКС, которые мы с вами обсудим на форуме позволят сгладить негативное влияние пандемии на региональной экономике. Торгово-промышленная палата региона принимает активное участие в разработке и реализации антикризисных мер поддержки бизнеса, — рассказал Тимур Хакимов. — Для эффективного сотрудничества предприятий из стран ШОС и БРИКС необходимо разработать механизм повышения доверия контрагентов из этих стран. Например, создать межрегиональную интернет-платформу для проверки надежности контрагентов. При этом надо предусмотреть, чтобы данные о компаниях могли вносить только торговые представительства, торгово-промышленные палаты и другие авторитетные бизнес-объединения региона. Через эту платформу наладим взаимодействие между организациями и оперативно сможем искать партнеров в других странах».