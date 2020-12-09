Хакимов: для предприятий стран ШОС и БРИКС нужен механизм проверки надежности

Хакимов: для предприятий стран ШОС и БРИКС нужен механизм проверки надежности

Вчера, 17:00ПолитикаPhoto: ТПП Башкирии
В странах ШОС и БРИКС могут создать интернет-платформу для проверки надежности контрагента.

Об этом сообщил Президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов на панельной сессии «Единое деловое пространство ШОС и БРИКС. Партнерство деловых кругов» на Международной неделе бизнеса — 2020 (МНД).

«Уверен, что новые идеи и предложения по развитию межрегионального сотрудничества по развитию в рамках ШОС и БРИКС, которые мы с вами обсудим на форуме позволят сгладить негативное влияние пандемии на региональной экономике. Торгово-промышленная палата региона принимает активное участие в разработке и реализации антикризисных мер поддержки бизнеса, — рассказал Тимур Хакимов. — Для эффективного сотрудничества предприятий из стран ШОС и БРИКС необходимо разработать механизм повышения доверия контрагентов из этих стран. Например, создать межрегиональную интернет-платформу для проверки надежности контрагентов. При этом надо предусмотреть, чтобы данные о компаниях могли вносить только торговые представительства, торгово-промышленные палаты и другие авторитетные бизнес-объединения региона. Через эту платформу наладим взаимодействие между организациями и оперативно сможем искать партнеров в других странах».

Также Тимур Хакимов рассказал о кадровом обеспечении региональной экономики, деятельности центра трудовой миграции, который уже сотрудничает с Узбекистаном.

«В настоящее время в обработке находится более 4000 заявок на иностранную рабочую силу», — отметил Тимур Хакимов.

Международная неделя бизнеса — 2020 (МНБ) проходит с 8 по 11 декабря в столице Республики Башкортостан Уфе в гибридном формате: онлайн и офлайн. 8 декабря в рамках Международной недели бизнеса — 2020 проходит VI форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

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