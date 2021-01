Тимур Хакимов обсудил с итальянцами производства медицинских изделий в Башкирии

Возможность участия итальянских партнеров в производстве защитных медицинских изделий для Башкирии обсудили в ТПП Башкирии.

20 января состоялась встреча президента Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимура Хакимова с вице-президентом ведущей итальянской компании «RAMINA SRL» Еленой Рамина. Общение прошло в формате видеоконференцсвязи. Photo: tpprb.ru Данное итальянское предприятие является производителем оборудования по технологии спанбонд и высказало намерение организовать производство на территории Башкирии. Одной из предлагаемых локаций завода является ТОСЭР «Нефтекамск». Photo: tpprb.ru - По итогам проведения совещания компания «RAMINA SRL» подготовит предложения по возможным технологическим линиям для выпуска защитных медицинских изделий. Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан приступит к составлению бизнес-плана, - пояснил Тимур Хакимов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter