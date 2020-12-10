«Сегодня ТПП РБ является единственной палатой в России, которая выдает сертификаты по стандарту „Халяль“, зарегистрированным в едином реестре Росстандарта 15 июня 2017 года. У нас имеется Департамент по сертификации халяль, где специалисты прошли подготовку в международной системе образовательных центров „Халяль“ в Малайзии и постоянно повышают свою квалификацию. Члены ТПП, относящиеся к индустрии халяль, имеют уникальную возможность по прохождению аудита и сертификации продукции на безвозмездной основе. В этом году, учитывая экономическую ситуацию, мы сделали услугу бесплатной для всех предпринимателей региона, — поделился Тимур Хакимов. — Кроме того, 15 октября 2020 года между OIC/SMIIC и ТПП РБ подписан Меморандум о сотрудничестве в области метрологии и стандартизации. Это первое соглашение OIC/SMIIC такого рода с организацией из России».