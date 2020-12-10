Тимур Хакимов: «Халяль» — это гарантия высокого качества

Тимур Хакимов: «Халяль» — это гарантия высокого качества

Вчера, 10:00ПолитикаPhoto: ТПП Башкирии
Глава Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов принял участие в обсуждении основных векторов развития халяль-экономики.

8 декабря в рамках Международной недели бизнеса — 2020 (МНБ) в Уфе Президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов принял участие в обсуждении основных векторов развития халяль-экономики, глобальных трендов индустрии халяль и возможностей для международного сотрудничества на пленарной секции «Halal economy — исламская финансовая система».

На базе Торгово-промышленной палаты Башкортостана работает центр сертификации по стандарту «Халяль». Сертификация по стандарту «Халяль» — это документированное подтверждение гарантии высокого качества и экологичности товаров или услуг в соответствии с требованиями норм ислама.

«Сегодня ТПП РБ является единственной палатой в России, которая выдает сертификаты по стандарту „Халяль“, зарегистрированным в едином реестре Росстандарта 15 июня 2017 года. У нас имеется Департамент по сертификации халяль, где специалисты прошли подготовку в международной системе образовательных центров „Халяль“ в Малайзии и постоянно повышают свою квалификацию. Члены ТПП, относящиеся к индустрии халяль, имеют уникальную возможность по прохождению аудита и сертификации продукции на безвозмездной основе. В этом году, учитывая экономическую ситуацию, мы сделали услугу бесплатной для всех предпринимателей региона, — поделился Тимур Хакимов. — Кроме того, 15 октября 2020 года между OIC/SMIIC и ТПП РБ подписан Меморандум о сотрудничестве в области метрологии и стандартизации. Это первое соглашение OIC/SMIIC такого рода с организацией из России».

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