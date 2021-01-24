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Posted 24 января 2021, 18:37

Published 24 января 2021, 18:37

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Почему в России вечно не хватает денег на развитие и модернизацию?

Почему в России вечно не хватает денег на развитие и модернизацию?

24 января 2021, 18:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Для роста, по мнению экспертов, нужно, в первую очередь, обеспечить равные правила игры для всех, а этого в России не происходит.

По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева и финансиста Никиты Демидова, Россия угодила в «ловушку среднего дохода», которая характерна еще и для Турции. В частности, они схожи уровнем подушевого ВВП (до карантина в России — 11 тыс. долларов, в Турции — 9 тыс. долларов). Эти средства не обеспечивают настоящего подъема благосостояния у населения.

Наука объясняет эту проблему следующим образом: претензии у такой страны — такие же, как у «развитой», а технологии — как у «развивающейся». И денег на модернизацию и радикальный рост производительности все время не хватает. Для роста, по мнению экспертов, нужно, в первую очередь, обеспечить равные правила игры для всех, а этого в России не происходит.

В качестве примера спикеры приводят Китай, который имеет шансы вырваться из ловушки среднего дохода, поскольку там существует уже большой пул корпораций, зарабатывающих на внутреннем рынке и кровно заинтересованных в том, чтобы объемы росли. Страны бывшего СССР при сохранении существующего порядка к подобному развитию прийти не смогут — ранее там были грамотно зарублены все инициативы по созданию общего рынка.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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#Андрей Королев#Экономика#Новости
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