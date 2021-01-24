Почему в России вечно не хватает денег на развитие и модернизацию?

Наука объясняет эту проблему следующим образом: претензии у такой страны — такие же, как у «развитой», а технологии — как у «развивающейся». И денег на модернизацию и радикальный рост производительности все время не хватает. Для роста, по мнению экспертов, нужно, в первую очередь, обеспечить равные правила игры для всех, а этого в России не происходит.