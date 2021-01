Запомните этот рост: как будут жить в Башкирии к 2030 году

Стратегия развития Башкирии, согласно документу, ориентирована на достижение основной цели — продолжение взятого курса на модернизацию экономики. Mkset проанализировал ряд ключевых показателей и зафиксировал тенденции, чтобы через 10 лет сравнить ожидания и реальность.

В декабре 2018 года в Башкирии была утверждена стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года. Это документ с набором целевых показателей, которые в регионе должны достигнуть к указанному в заголовке сроку. Подобные стратегии существуют в крупных городах, субъектах РФ и для всей страны в целом. Зарплаты, доходы, бедность Один из ключевых показателей комфортной жизни в регионе — уровень заработной платы. Так, в целевые показатели стратегии записана среднемесячная начисленная зарплата (т.е. до вычета налога). Если в 2010 году эта сумма составляла 16,3 тыс. руб., в 2016 — 28,1 тыс. руб., то в 2030 году ожидается, что она составит 66,6 тыс. руб. Эта цель вполне достижима в рамках официальной статистики, учитывая, что среднемесячная начисленная зарплата в октябре 2020 года составила 38,3 тыс. руб. Photo: Медиахолдинг 1Mi Добавим, что при формальном росте зарплат реальные доходы жителей России последние пять лет не увеличиваются или увеличиваются несущественно, а стоимость товаров и услуг растет быстрее и больше, чем оплата труда. Так, среднедушевые денежные доходы (сумма конечных доходов, деленная на численность населения субъекта) за 2010–2016 гг. выросли с 17,4 тыс. руб. до 28,1 тыс. руб., при этом в рейтинге среди субъектов страны республика опустилась с 19 на 28 место. По итогам второго квартала 2019 года этот показатель немного снизился до 27 774,7 руб., то есть фактически жители республики за последние несколько лет не стали зарабатывать больше. Следовательно все растущие по статистике доходы население вынуждено использовать для закрытия первоочередных потребностей, стоимость которых растет выше их доходов. Показательно, что по соотношению уровня денежных доходов и прожиточного минимума за 2010–2016 гг. Башкирия вылетела из топ-10 регионов (с 9 на 14 место). Еще один интересный показатель в этой категории — доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, которая за 20 лет практически не изменится. В частности, в 2010 году этот показатель составил 12,1% населения, в 2030 году — 11,2%. Кроме того, по данным Башстата, ежемесячный доход менее 15 тыс. руб. получает 31,8% населения Башкирии. Безработица Численность безработных за 2010–2016 гг. снизилась с 181,9 тыс. человек до 116,0 тыс. человек. Согласно стратегии, уровень безработицы в регионе должен уменьшиться с 8,9% (2010 г.) до 4,7% (2030 г.). Photo: Медиахолдинг 1Mi Тем временем из-за пандемии коронавируса уровень безработицы в регионе увеличился в 6 раз. По данным официальной статистики, во втором квартале 2020 года в Башкирии насчитывалось 149,4 тыс. скрытых безработных граждан (7,3%), открытая безработица составила 117,7 тыс. человек (6,2%). Эксперты отмечают, что реальная безработица в регионе составляет около 13,5% или 267 тыс. человек. При этом, по словам премьер-министра РБ Андрея Назарова, окончательно решить проблему безработицы в Башкирии власти надеются уже в 2024 году. Демография: объем населения, продолжительность жизни Одна из главных проблем, которую фиксирует стратегия, связана с уменьшением количества населения в регионе за счет снижения рождаемости, чьи темпы ниже темпов смертности, за счет оттока населения из региона и других социальных факторов, которые связывают с девальвацией семейного образа жизни. Photo: Медиахолдинг 1Mi Эта тенденция, судя по представленным прогнозам, в целом будет сохраняться вплоть до 2030 года: если в 2010 году объем населения в республике составил 4070,3 тыс. чел., то через 20 лет этот показатель должен составить 4065,2 тыс. чел. Напомним, к началу 2020 года в регионе насчитывалось 4037 тыс. чел., а по плану нацпроекта «Здравоохранение» уже к 2024 году в Башкирии должно проживать 4,1 млн чел. Учитывая предполагаемую цель стратегии, выдержать показатели нацпроекта, да и достигнуть необходимых показателей к 2030 году будет крайне сложно: темпы рождаемости падают, молодежь уезжает из региона, а объем населения в Башкирии стабильно сокращается с 2016 года. Рождаемость за 20 лет должна снизиться: в 2010 коэффициент рождаемости составил 14 на 1000 человек, в 2030 году заложен показатель 11,8. При этом республика уже достигла цели — по итогам 2018 года коэффициент рождаемости составил 11,6. И если показатель смертности в трудоспособном возрасте в 2016 году по сравнению с 2010 годом снизился на 5,1% (с 627,5 до 595,5 на 100 тыс. человек) и медленно продолжал снижаться, то за 10 месяцев 2020 года показатель общей смертности вырос на 13,8%, в том числе смертности в трудоспособном возрасте — на 13,9%. Сложно представить какой след оставит в демографии республики пандемия, но стратегия в качестве цели ставит снижение смертности к 2030 до 9,6% на 1000 чел. (13,4 на 1000 чел. в 2010 г.) Улучшение системы здравоохранения и снижение смертности должны увеличить и ожидаемую продолжительность жизни. Так, если в 2010 году в республике этот показатель составлял 68,8 лет (это ниже уровня начала 90-х), в 2016 году — 71, то цель на 2030 год — 80 лет. При этом в регионе хотят ввести новый отдельный критерий — ожидаемая продолжительность здоровой жизни, который к 2030 году должен достигнуть 67 лет. Миграция По данным Башстата, за четыре месяца с начала 2020 года из республики уехали 32,5 тыс. человек, приехало на постоянное место жительства — около 31 тыс. Подобный небольшой миграционный отток в Башкирии сохранялся последние годы — тем интереснее будет узнать, как на эти процессы повлияла пандемия. Так или иначе коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте также в числе целевых показателей стратегии: в 2010 году он составил 2,2 в 2030 году должен составить 30. Photo: Медиахолдинг 1Mi Добавим, что регион ощутимо стареет: если на момент написания стратегии Башкирию называли самым «молодым» регионом ПФО и в республике проживало 882 тыс. молодых людей 14-30 лет, то в начале 2020 года этот показатель снизился почти на 100 тысяч — до 788 тыс. чел. Здесь документ не ставит конкретных целей, но очевидно, что при сохранении этой тенденции объем населения будет продолжать уменьшаться. Строительство жилья За 2010–2016 годы в республике введено около 17 млн. кв. метров жилья. В 2010 году было введено 2 млн кв. метров, в 2030 году должно быть — 3,7 млн кв. метров. Отметим, что за 2019 год было введено 2,7 млн кв. метров, при этом план на год был выполнен лишь на 86%. Если в республике на одного человека в 2010 году приходилось 21,5 кв. м жилья, то в 2030 году этот показатель должен увеличиться до 35,41 кв. м. На конец 2016 года этот показатель составил 24,8 кв. метра. Валовый региональный продукт Согласно аналитике в Стратегии-2030, социально-экономическое развитие Башкирии в 2010–2016 годах было отмечено неустойчивым экономическим ростом. Тем не менее объем валового регионального продукта (ВРП) — основного показателя, который характеризует уровень экономического развития — увеличился в реальном выражении на 16,7%: 759,2 млрд руб. против 1391,2 млрд руб. (в ценах соответствующих лет). К 2030 году ВРП на душу населения должен вырасти с 323,6 тыс. руб. (2010 год) до 898,6 тыс. руб. По итогам 2019 года ВРП в Башкирии составил 1,7 трлн руб., а ВРП на душу населения составлял 366,4 тыс. руб. Photo: Медиахолдинг 1Mi Добавим, что в стратегии-2030 заложен ряд показателей, благодаря которым промышленность региона должна развиваться и наращивать обороты. При этом в число слабых сторон Башкирии авторы документа записали сохранение зависимости развития экономики от сектора нефтедобычи и нефтепереработки, а также недостаточную диверсификацию производства. При этом в республике отмечается истощение действующих месторождений полезных ископаемых, уменьшение размеров и ухудшение качества новых геологических открытий, падение спроса на углеводороды в мире. Более того, в анализе природно-ресурсного потенциала указано, что запасов нефти при сегодняшнем уровне добычи хватит в республике на 21 год, т. е. до 2039 года. Конечно, глубина переработки нефти в 2010 году — 73,4%, а в 2030 планируется довести этот показатель до 94%, но тем не менее. Кажется, время, когда Башкирию называли нефтяной республикой и делали ставку на нефтяную промышленность, близко к завершению.

