Запомните этот рост: как будут жить в Башкирии к 2030 году

Добавим, что при формальном росте зарплат реальные доходы жителей России последние пять лет не увеличиваются или увеличиваются несущественно, а стоимость товаров и услуг растет быстрее и больше, чем оплата труда. Так, среднедушевые денежные доходы (сумма конечных доходов, деленная на численность населения субъекта) за 2010–2016 гг. выросли с 17,4 тыс. руб. до 28,1 тыс. руб., при этом в рейтинге среди субъектов страны республика опустилась с 19 на 28 место. По итогам второго квартала 2019 года этот показатель немного снизился до 27 774,7 руб., то есть фактически жители республики за последние несколько лет не стали зарабатывать больше. Следовательно все растущие по статистике доходы население вынуждено использовать для закрытия первоочередных потребностей, стоимость которых растет выше их доходов. Показательно, что по соотношению уровня денежных доходов и прожиточного минимума за 2010–2016 гг. Башкирия вылетела из топ-10 регионов (с 9 на 14 место).