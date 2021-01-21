Кофе, бонусы и хорошее настроение: как скрасить путешествие на автомобиле по Башкирии

Наш водитель, как выяснилось, часто заезжает на АЗС «Башнефти» и у него оказалась бонусная карта. Мы проверили баланс. Девушка сообщила, что мы можем расплатиться за бензин накопленными баллами. Теперь есть повод вернуться сюда снова. Тем более что на этих АЗС действует сервис Яндекс.Заправки, через который можно проложить маршрут до ближайшей заправки. Ну и, конечно, можно расплачиваться за топливо, не подходя к кассе. Очень экономит время.