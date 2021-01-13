Без факелов. «Башнефть» наращивает объемы полезного использования попутного газа

Если сравнить себестоимость вырабатываемой станцией электроэнергии до модернизации и после неё, то выяснится, что ранее она была на 25,5% ниже стоимости докупаемой у стороннего поставщика энергии. Теперь же, по окончании модернизации, этот показатель вырос до 28,53%. Столь малое, на первый взгляд, изменение даст компании возможность экономить за счет собственной генерации около 19 миллионов рублей в год только на одной электростанции.