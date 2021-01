Без факелов. «Башнефть» наращивает объемы полезного использования попутного газа

«Башнефть» планирует дополнительно вовлечь в производственный цикл до 750 тысяч кубометров попутного нефтяного газа в год только с одного Метелинского нефтяного месторождения в Дуванском районе Башкирии.

Компания «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») реализует долгосрочную программу, призванную повысить объем полезного использования попутного нефтяного газа. Это позволяет не только снизить нагрузку на окружающую среду, но и обеспечить дешевой энергией производственные объекты нефтяников. Один из примеров реализации программы — запуск газопоршневой электростанции (ГПЭС) «Метели» в Дуванском районе, которая является наиболее крупным и значимым энергогенерирующим активом «Башнефти» на территории Башкирии. При установленной мощности ГПЭС «Метели» в 12 МВт после обновления системы охлаждения позволило максимальную выдаваемую мощность каждого из 6 агрегатов электростанции повысилась с 1,3 до 1,65 МВт. Как результат — коэффициент использования установленной мощности вырос на 20,5%. При этом часть мощностей была выделена в резерв, чтобы гарантировать потребителям надежное обеспечение электроснабжением на случай аварийной остановки одного из агрегатов. В итоге возросла и производительность электростанции, теперь в распределительную сеть ежесуточно направляется 199,2 мегаватт-часов электроэнергии. Максимальный объем дополнительно вырабатываемой электроэнергии используется на нужды добычных мощностей близлежащего Метелинского месторождения. Истинное значение этого достижения становится очевидно, если вспомнить, что северо-восток Башкирии всегда испытывал дефицит электроэнергии. Как подчеркивают в «Башнефти», таким образом рост собственной генерации стал очередным шагом компании к повышению надежности энергообеспечения объектов добычи и подготовки нефти. При этом в «Башнефти» отмечают, что эффект от проведенной модернизации системы охлаждения ГПЭС «Метели» не ограничился лишь ростом выработки. За внедрением инновационных технологий последовали увеличение эффективности оборудования, а также снижение его себестоимости. Если сравнить себестоимость вырабатываемой станцией электроэнергии до модернизации и после неё, то выяснится, что ранее она была на 25,5% ниже стоимости докупаемой у стороннего поставщика энергии. Теперь же, по окончании модернизации, этот показатель вырос до 28,53%. Столь малое, на первый взгляд, изменение даст компании возможность экономить за счет собственной генерации около 19 миллионов рублей в год только на одной электростанции. Одновременно с повышением надежности электроснабжения нефтедобычи и эффективности энергогенерирующего оборудования в «Башнефти» делают упор на еще один важный аспект: теперь появилась возможность ежегодно вовлекать в коммерческий оборот дополнительно до 750 тысяч кубометров попутного нефтяного газа в составе топлива для электростанции. Это означает, что часть газа, который башкирские нефтяники много лет вынуждены были сжигать в факелах, теперь будет приносить реальную пользу при выработке электроэнергии. По итогам минувшего года степень полезного использования попутного нефтяного газа в ООО «Башнефть-Добыча» — ключевом операторе «Башнефти» по добыче углеводородов, составила 95,1%, из них треть — это поставки на собственные и сторонние объекты электрогенерации. Уточним, что «Башнефть-Добыча» эксплуатирует четыре электростанции на территории Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Оренбургской области. Их совокупная установленная мощность вкупе с двумя резервными дизельными электростанциями достигает 25,5 МВт. А после модернизации ГПЭС «Метели» на ее долю приходится 47% выработки собственной электроэнергии. Как следует из программы повышения экологической безопасности нефтедобычи, реализуемой «Башнефтью», в компании ведется системная работа по сокращению объемов сжигания попутного нефтяного газа в факелах. В итоге удается не только вносить ощутимый вклад в охрану окружающей среды, но и монетизировать солидные объемы нефтяного газа, считавшегося прежде побочным продуктом нефтедобычи. Собственные генерирующие мощности позволяют предприятию развивать добычу углеводородного сырья на энергодефицитных территориях, где отсутствует инфраструктура для подключения к распределительным электросетям удаленных производственных объектов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter