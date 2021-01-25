«Башнефть» прокомментировала пожар на заводе «Уфаоргсинтез»

«Башнефть» прокомментировала пожар на заводе «Уфаоргсинтез»

Вчера, 21:20ПроисшествияТимур Алмаев
В настоящий момент идет подготовка к локализации и тушению пожара

ОБНОВЛЕНИЕ: По данным ГК по ЧС РБ один человек погиб.

В ПАО АНК «Башнефть» прокомментировали информацию о пожаре на уфимском заводе «Уфаоргсинтез» который принадлежит нефтяной компании.

— На производственной площадке «Уфаоргсинтез» ведется тушение возгорания двух ёмкостей с нефтепродуктами. Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется. Тушение ведут оперативные службы, сил и средств достаточно, — говорится в официальном сообщении пресс-службы компании. — На предприятии создан штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего.

Тем временем в ГК по ЧС РБ уточнили, что в настоящий момент «производится охлаждение технологического оборудования и емкостей. Поступление газа перекрыто. По мере выжигания остатков газа будет локализация и ликвидация пожара. Угрозы распространения нет.»

Напомним сегодня, 25 января, стало известно о крупном пожаре на территории завода "Уфаоргсинтез".

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