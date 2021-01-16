В Башкирии за ночь в пожарах пострадали два человека

Так, накануне вечером произошел пожар в одной квартир многоэтажки по улице Российской в Уфе. Спасатели при тушении огня обнаружили женщину. Она была жива, но в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в больнице. Выяснилось, что возгорание началось из-за неосторожности при курении.