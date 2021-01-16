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В Башкирии за ночь в пожарах пострадали два человека

16 января 2021, 10:25
Фото: МЧС по РБ
В Башкирии за минувшие сутки произошло три крупных пожара, в которых серьезно пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Так, накануне вечером произошел пожар в одной квартир многоэтажки по улице Российской в Уфе. Спасатели при тушении огня обнаружили женщину. Она была жива, но в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в больнице. Выяснилось, что возгорание началось из-за неосторожности при курении.

Также загорелась квартира в доме, расположенном по улице Ферина. Для тушения пожара из дома пришлось эвакуировать людей. К счастью, никто не пострадал. В отличии от случая, произошедшем в Дюртюлинском районе Башкирии. Там вспыхнул бревенчатый дом в селе Искуш. 31-летний мужчина получил серьезные ожоги.

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