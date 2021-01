В Башкирии школьница спасла из пожара сестру и сожителя матери

В управлении МЧС Башкирии рассказал о мужественной школьницей, которая смогла предотвратить страшную трагедию. Благодаря действиям 17-летней девочки выжили её 12-летняя сестренка и сожитель ее матери.

Пожар произошел 13 декабря, когда мать девочек была на работе. Мужчина решил согреть дом и налил в печь легковоспламеняющуюся жидкость. Из-за неосторожного обращения с огнем у него загорелась одежда. Огонь перекинулся на входную дверь и пол перед печью. Смелая школьница не растерялась, подбежала к мужчине, потушила огонь на его одежде и помогла ему и своей сестренке выбраться через окно. Тогда испуганные девочки побежали за помощью к соседям. Девушка призналась, что не растеряться ей помогли уроки ОБЖ в школе. В управлении МЧС рассматривают вопрос о поощрении школьницы.

