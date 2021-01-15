В Башкирии школьница спасла из пожара сестру и сожителя матери

В Башкирии школьница спасла из пожара сестру и сожителя матери

Вчера, 20:13ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В управлении МЧС Башкирии рассказал о мужественной школьницей, которая смогла предотвратить страшную трагедию. Благодаря действиям 17-летней девочки выжили её 12-летняя сестренка и сожитель ее матери.

Пожар произошел 13 декабря, когда мать девочек была на работе. Мужчина решил согреть дом и налил в печь легковоспламеняющуюся жидкость. Из-за неосторожного обращения с огнем у него загорелась одежда. Огонь перекинулся на входную дверь и пол перед печью.

Смелая школьница не растерялась, подбежала к мужчине, потушила огонь на его одежде и помогла ему и своей сестренке выбраться через окно. Тогда испуганные девочки побежали за помощью к соседям. Девушка призналась, что не растеряться ей помогли уроки ОБЖ в школе. В управлении МЧС рассматривают вопрос о поощрении школьницы.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы