В Башкирии школьница спасла из пожара сестру и сожителя матери

Смелая школьница не растерялась, подбежала к мужчине, потушила огонь на его одежде и помогла ему и своей сестренке выбраться через окно. Тогда испуганные девочки побежали за помощью к соседям. Девушка призналась, что не растеряться ей помогли уроки ОБЖ в школе. В управлении МЧС рассматривают вопрос о поощрении школьницы.