Следственный комитет России по Приморскому краю инициировал проверку по факту пожара, который возник на территории природного парка «Хасанский» в южной части региона. Предварительная версия, которую выдвинуло следствие, — поджог.

Как пишет RT со ссылкой на сообщение ведомства, вечером 7 января 2021 года на территории природного парка «Хасанский» произошло возгорание. Огонь охватил 700 гектаров земли, из-за чего пострадала растительность парка. Следователи не исключают, что причиной пожара мог стать пал камыша, который проводили сотрудники парка. Сейчас ведется следственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

