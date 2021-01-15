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В Башкирии ещё 167 человек заболели коронавирусом

15 января 2021, 07:04
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки вновь выросло число ковид-пациентов. Данные по заболевшим опубликовал оперштаб Башкирии.

Так, на сегодняшний день подтверждено 167 новых случаев. С начала пандемии новый вирус выявлен у 21 569 жителей республики. При этом 16 188 человек выздоровели, из которых 77 — за прошедшие сутки. От коронавируса скончалось два пациента. Общее число жертв коронавируса в Башкирии — 163 человек.

В настоящее время на лечении пребывают 5 218 пациентов.

Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров принял решение снять обязательную самоизоляцию для социальных учреждений с 18 января. Однако режим сохраниться для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

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