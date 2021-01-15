В Башкирии ещё 167 человек заболели коронавирусом

Так, на сегодняшний день подтверждено 167 новых случаев. С начала пандемии новый вирус выявлен у 21 569 жителей республики. При этом 16 188 человек выздоровели, из которых 77 — за прошедшие сутки. От коронавируса скончалось два пациента. Общее число жертв коронавируса в Башкирии — 163 человек.