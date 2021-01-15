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В Башкирии активист, создавший помехи на выборах в горсовет, заплатит штраф

15 января 2021, 09:48
Фото: pixabay.com
В Башкирии Нефтекамский городской суд оставил в силу штраф Тагиру Кагарманову, которого в декабря 2020 года признали виновным в препятствовании избирательному процессу.

Известно, что на активиста подали несколько жалоб члены избирательных комиссий с двух разных участков. Мужчина снимал видимые нарушения, которые допускались во время избирательного процесса. Тогда ему присудили штраф в размере 4 тысяч рублей. Накануне суд после рассмотрения апелляции оставил решение в силе, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

— У них только 1 свидетель, который, скорее всего, подкупленный. Наверное, у него есть какие-то интересы, потому что его жена работает в столовой, где находится техникум. Там находилась УИК, рассказал мужчина.

Активист планирует подать кассационную жалобу в самарский суд.

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#Новости#Карина Мамаева#Политика
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