В Башкирии активист, создавший помехи на выборах в горсовет, заплатит штраф

Известно, что на активиста подали несколько жалоб члены избирательных комиссий с двух разных участков. Мужчина снимал видимые нарушения, которые допускались во время избирательного процесса. Тогда ему присудили штраф в размере 4 тысяч рублей. Накануне суд после рассмотрения апелляции оставил решение в силе, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».