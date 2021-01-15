В Башкирии активист, создавший помехи на выборах в горсовет, заплатит штраф

Известно, что на активиста подали несколько жалоб члены избирательных комиссий с двух разных участков. Мужчина снимал видимые нарушения, которые допускались во время избирательного процесса. Тогда ему присудили штраф в размере 4 тысяч рублей. Накануне суд после рассмотрения апелляции оставил решение в силе, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».
— У них только 1 свидетель, который, скорее всего, подкупленный. Наверное, у него есть какие-то интересы, потому что его жена работает в столовой, где находится техникум. Там находилась УИК, рассказал мужчина.
Активист планирует подать кассационную жалобу в самарский суд.