Депутат Госсобрания Башкирии передал главе республики законопроект о выборах мэра Уфы

Законопроект был направлен Радию Хабирову ещё вчера. Накануне Рустам Хафизов написал, что рассчитывает на обсуждение его предложений на пресс-конференции, которую проводил глава Башкирии. Однако отметим, что о данной инициативе на мероприятии не было сказано ничего.