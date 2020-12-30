Депутат Госсобрания Башкирии передал главе республики законопроект о выборах мэра Уфы

Депутат Госсобрания Башкирии передал главе республики законопроект о выборах мэра Уфы

Вчера, 12:43ПолитикаАнна КононоваPhoto: 1MediaInvest
Депутат Курултая Рустам Хафизов направил в адрес главы Башкирии Радия Хабирова свой законопроект о народном избрании мэра Уфы. К документу он приложил петицию с тысячами подписей в его поддержку.

Законопроект был направлен Радию Хабирову ещё вчера. Накануне Рустам Хафизов написал, что рассчитывает на обсуждение его предложений на пресс-конференции, которую проводил глава Башкирии. Однако отметим, что о данной инициативе на мероприятии не было сказано ничего.

Напомним, ранее житель Башкирии создал петицию за прямые выборы глав муниципалитетов. Позже Рустам Хафизов заявил о разработке данного закона проекта. Правда, парламентарий предложил другую систему выборов. По его задумке, народ выбирает депутатов Горсовета, парламентарии назначают мэра, а он — Исполком, который отвечает за хозяйственную деятельность.

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