Депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ подаст заявку на выборы мэра Уфы

Депутат Курултая Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов решил подать документы на участие в конкурсе на должность главы администрации Уфы.

Хафизов рассказал, что отправит заявку сегодня-завтра. Отметим, что 25 декабря — последний день приёма документов на участие в конкурсе. Хочется быть полезным нашему городу, поднять его на новый уровень! сообщил Mkset депутат. Сбор документов Хафизов называет квестом, на который даётся пять дней. Кстати, заявку на конкурс он подаёт уже второй раз. Напомним, 16 декабря ишимбайский бизнесмен Сергей Греков был назначен на должность врио мэра Уфы. 21 декабря стартовал приём документов на по конкурсу на должность главы администрации города.

