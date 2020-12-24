Депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ подаст заявку на выборы мэра Уфы

Депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ подаст заявку на выборы мэра Уфы

Вчера, 13:50ПолитикаАнна КононоваPhoto: Рустам Хафизов ВКонтакте
Депутат Курултая Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов решил подать документы на участие в конкурсе на должность главы администрации Уфы.

Хафизов рассказал, что отправит заявку сегодня-завтра. Отметим, что 25 декабря — последний день приёма документов на участие в конкурсе.

Хочется быть полезным нашему городу, поднять его на новый уровень! сообщил Mkset депутат.

Сбор документов Хафизов называет квестом, на который даётся пять дней. Кстати, заявку на конкурс он подаёт уже второй раз.

Напомним, 16 декабря ишимбайский бизнесмен Сергей Греков был назначен на должность врио мэра Уфы. 21 декабря стартовал приём документов на по конкурсу на должность главы администрации города.

Stories:
Эксклюзив
Related news:
Госсобрание БашкириимэрдепутатБашкирияУфамэр Уфы
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы