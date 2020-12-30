Нарколог из Уфы дал девять полезных советов по выбору алкоголя и борьбе с похмельем
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Нарколог из Уфы дал девять полезных советов по выбору алкоголя и борьбе с похмельем

Вчера, 15:34Карина МамаеваPhoto: pixabay.com
Ни один новогодний стол не обходится без шампанского и других алкогольных напитков. Однако нередко после веселой ночи организм дает о себе знать неприятными "звоночками".

О том, как употреблять алкоголь с наименьшим вредом для здоровья и побороть похмелье, рассказал доктор медицинских наук, президент региональной общественной организации «Ассоциация психиатров наркологов РБ» Азат Асадуллин.

Какой алкоголь менее навредит организму?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что безвредного алкоголя нет, и он неблагоприятен в любой дозировке и в любой форме. С другой стороны, алкоголь - это социокультуральный продукт и легален на территории нашей страны. Если вдруг возникла необходимость, то, конечно, стоит обратиться к магазинному алкоголю, исключить подозрительные марки, а также проверить алкоголь по отзывам в интернете и изучить рекомендованные цены.

Можно ли пить спиртное на голодный желудок?

Ну, можно сказать, что алкоголь вообще не рекомендуется пить. Однако прием алкоголя натощак может привести к быстрому опьянению и быстрому срыву контроля - как за количеством выпитого, так и за ситуацией в целом.

Чем можно и чем нельзя заедать алкоголь?

Тут уж, как говорится, на вкус советчиков нет. Просто прошу учесть, что алкоголь нагружает поджелудочную железу и печень, соответственно, постарайтесь исключить зажареные и жирные блюда. Также при приеме алкоголя избегайте большого количества сладостей.

Можно ли смешивать шампанское с другими напитками?

На самом деле таких противопоказаний нет. Конечно, нельзя смешивать алкоголь хороший с плохим, так как от второго будет плохо, естественно. А оттого, смешаете ли вы, например, качественный коньяк и шампанское в небольших количествах, принципиально ничего не изменится. Все зависит от количества и скорости поступления молекул спирта в организм.

Правда, что алкоголь помогает согреться на морозе?

Нет, это абсолютная неправда. Алкоголь дает субъективное ощущение тепла, но не согревает. Наоборот, расширение периферического кровотока при приеме алкоголя приводит к более быстрому охлаждению, или, наоборот, перегреву, если вы, к примеру, пошли в баню или сауну.

Как принимать алкоголь, чтобы не было похмелья?

Пить хороший алкоголь и только в небольшом количестве. Наслаждаться хорошим общением, приятными эмоциями и вкусной едой. Но именно небольшая доза алкоголя или его отсутствие гарантированно исключат плохое самочувствие утром.

А если похмелье все-таки есть, что делать на утро?

Главное - не ходить в баню или в сауну, не заниматься физическими нагрузками. Выпейте воды, бульон, избегайте утром тяжелой и сладкой пищи и соблюдайте режим щадящей диеты в течение нескольких дней после застолья.

Какие препараты принимать, чтобы убрать похмелье?

Не в коем случае не занимайтесь самолечением. В Башкирии до 50% госпитализированных пациентов после праздников — жертвы самолечения или непрофессионального лечения. Пожалейте себя, вы достойны качественного обращения с собой. Поэтому направьтесь к профессионалам, если похмелье все же случилось в вашей жизни.

Эффективны ли порошки типа «антипохмелин»?

Я не встречал ни одного доказательного исследования на эту тему, ну и тех, кому они помогли, тоже. Поймите, синдром отмены алкоголя, да и похмелье тоже — это грубейший сбой нейротрансмиттерной системы мозга, и препаратами с неизвестными составами её не скорректировать.

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