Нарколог из Уфы дал девять полезных советов по выбору алкоголя и борьбе с похмельем

О том, как употреблять алкоголь с наименьшим вредом для здоровья и побороть похмелье, рассказал доктор медицинских наук, президент региональной общественной организации «Ассоциация психиатров наркологов РБ» Азат Асадуллин.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что безвредного алкоголя нет, и он неблагоприятен в любой дозировке и в любой форме. С другой стороны, алкоголь - это социокультуральный продукт и легален на территории нашей страны. Если вдруг возникла необходимость, то, конечно, стоит обратиться к магазинному алкоголю, исключить подозрительные марки, а также проверить алкоголь по отзывам в интернете и изучить рекомендованные цены.
Ну, можно сказать, что алкоголь вообще не рекомендуется пить. Однако прием алкоголя натощак может привести к быстрому опьянению и быстрому срыву контроля - как за количеством выпитого, так и за ситуацией в целом.
Тут уж, как говорится, на вкус советчиков нет. Просто прошу учесть, что алкоголь нагружает поджелудочную железу и печень, соответственно, постарайтесь исключить зажареные и жирные блюда. Также при приеме алкоголя избегайте большого количества сладостей.
На самом деле таких противопоказаний нет. Конечно, нельзя смешивать алкоголь хороший с плохим, так как от второго будет плохо, естественно. А оттого, смешаете ли вы, например, качественный коньяк и шампанское в небольших количествах, принципиально ничего не изменится. Все зависит от количества и скорости поступления молекул спирта в организм.
Нет, это абсолютная неправда. Алкоголь дает субъективное ощущение тепла, но не согревает. Наоборот, расширение периферического кровотока при приеме алкоголя приводит к более быстрому охлаждению, или, наоборот, перегреву, если вы, к примеру, пошли в баню или сауну.
Пить хороший алкоголь и только в небольшом количестве. Наслаждаться хорошим общением, приятными эмоциями и вкусной едой. Но именно небольшая доза алкоголя или его отсутствие гарантированно исключат плохое самочувствие утром.
Главное - не ходить в баню или в сауну, не заниматься физическими нагрузками. Выпейте воды, бульон, избегайте утром тяжелой и сладкой пищи и соблюдайте режим щадящей диеты в течение нескольких дней после застолья.
Не в коем случае не занимайтесь самолечением. В Башкирии до 50% госпитализированных пациентов после праздников — жертвы самолечения или непрофессионального лечения. Пожалейте себя, вы достойны качественного обращения с собой. Поэтому направьтесь к профессионалам, если похмелье все же случилось в вашей жизни.
Я не встречал ни одного доказательного исследования на эту тему, ну и тех, кому они помогли, тоже. Поймите, синдром отмены алкоголя, да и похмелье тоже — это грубейший сбой нейротрансмиттерной системы мозга, и препаратами с неизвестными составами её не скорректировать.