Нарколог из Уфы дал девять полезных советов по выбору алкоголя и борьбе с похмельем

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что безвредного алкоголя нет, и он неблагоприятен в любой дозировке и в любой форме. С другой стороны, алкоголь - это социокультуральный продукт и легален на территории нашей страны. Если вдруг возникла необходимость, то, конечно, стоит обратиться к магазинному алкоголю, исключить подозрительные марки, а также проверить алкоголь по отзывам в интернете и изучить рекомендованные цены.