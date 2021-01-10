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Posted 10 января 2021, 09:43

Published 10 января 2021, 09:43

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Ленара Иванова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в интернатах Башкирии

Ленара Иванова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в интернатах Башкирии

10 января 2021, 09:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По словам министра, ситуация с заболеваемостью в интернатах республики выгодно отличается от средней по стране.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова написала в соцсети о ситуации с коронавирусом в интернатах региона. По ее словам, на эту тему поступает очень много вопросов от журналистов.

— Вы же понимаете, что дома престарелых не находятся на необитаемых островах. Они расположены в мире, где свирепствует эпидемия. Поэтому давайте будем реалистами. Болеют ковидом и в интернатах, болеют и пациенты, и персонал. Но ситуация с заболеваемостью в интернатах Башкортостана выгодно отличается от средней по стране. Однако она не может быть нулевой по определению. Даже в законопослушной Германии (прочитала сегодня статью в DW) ситуация сложная.

При этом министр подчеркнула, что из-за коронавируса сейчас катастрофически не хватает персонала, который ухаживает за пациентами интернатов:

— Эпидемия выбивает и наших сотрудников, люди болеют. Плюс невероятная усталость от вахтового режима работы. Обеспечение штатной работы интернатов в сегодняшних условиях требует неимоверного напряжения, но все наши учреждения работают!

Ранее американская организация Human Rights Watch, которая осуществляет мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека по всему миру, требовала обнародовать детальную информацию об эпидемической ситуации с коронавирусом в государственных домах престарелых и психоневрологических интернатах страны.

Напомним, за минувшие сутки в республике было выявлено еще 165 больных коронавирусом. При этом темпы заболеваемости в регионе не увеличиваются уже три недели: с 21 декабря и до настоящего момента Минздрав республики сообщает о приросте заболевших по 160-170 человек в сутки. Эксперты полагают, что таким образом регион выходит на плато. Тем не менее весной в стране ожидается третья волна коронавируса.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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