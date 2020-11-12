Директор Серафимовского интерната Башкирии заявил о COVID-19 у 109 воспитанников

Директор Серафимовского интерната Башкирии заявил о COVID-19 у 109 воспитанников

Вчера, 20:25ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сотрудники Серафимовского интерната для детей-инвалидов сообщили журналистам радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» о вспышке коронавируса в учреждении.

По их словам, коронавирус подтвердился у 109 воспитанников из 289. Данную информацию подтвердил и директор учреждения, отметив, что врачи центральной районной больницы каждый день посещают детей и следят за ходом их лечения. Также он сообщил, что сейчас температура зафиксирована лишь у одного ребенка.

Тем временем, сегодня пресс-секретарь Минтруда сообщила, что официально диагноз подтвержден у троих воспитанников и все они находятся в изоляции.

Напомним, ранее в управлении развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Минтруда РБ сообщили, что в курсе о вспышке в Серафимовском интернате. По словам начальника управления Булата Давлетханова, там была произведена пересменка персонала. Некоторые из сотрудников уволились сразу после того, как узнали, что им придется работать в костюмах индивидуальной защиты.

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