Директор Серафимовского интерната Башкирии заявил о COVID-19 у 109 воспитанников

По их словам, коронавирус подтвердился у 109 воспитанников из 289. Данную информацию подтвердил и директор учреждения, отметив, что врачи центральной районной больницы каждый день посещают детей и следят за ходом их лечения. Также он сообщил, что сейчас температура зафиксирована лишь у одного ребенка.