Представители Министерства семьи, труда и соцзащиты озвучили итоги тестирования воспитанников Серафимовского интерната для умственно отсталых детей. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

По информации ведомства, 17 ноября у 285 детей взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции. Накануне, 19 ноября, выяснилось, что все тесты оказались отрицательными. По согласованию с Роспотребнадзором, ровно через две недели в интернате снимут карантинный режим. Напомним, ранее директор Серафимовского интерната сообщил, что коронавирус подтвердился у 109 воспитанников из 289. Также он отметил, что врачи центральной районной больницы каждый день посещают детей и следят за ходом их лечения.

