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Posted 6 января 2021, 07:20

Published 6 января 2021, 07:20

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в Рождество

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в Рождество

6 января 2021, 07:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Температура воздуха понизится, а на дорогах ожидается гололедица и местами дождь со снегом.

Согласно прогнозам Башгидрометцентра в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха днем до -7…-12°, ночью до -24° при прояснениях. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Управление МЧС по Башкортостану предупреждает, что на отдельных участках дорог ожидается гололедица, местами прогнозируется дождь со снегом. Автовладельцев призывают быть осторожными и сохранять бдительность за рулем.

По прогнозам синоптиков, в середине января в регионе ожидается серьезное похолодание до -20° днем.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Погода
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