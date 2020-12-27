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Posted 27 декабря 2020, 09:06

Published 27 декабря 2020, 09:06

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Государственные расходы на профессиональный спорт будут сокращены

Государственные расходы на профессиональный спорт будут сокращены

27 декабря 2020, 09:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На данный момент речь идет о лигах и клубах, но не о спортсменах, входящих в сборные.

По словам министра спорта Олега Матыцина, государство в ближайшее время начнет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта — речь идет о лигах и клубах, но не о спортсменах, входящих в сборные.

Министр отметил, что сокращение финансирования лиг и клубов укладывается в тенденцию к уменьшению финансового присутствия государства в профессиональном спорте и увеличению финансовой обеспеченности развития его соцсегмента.

Напомним, в ноябре текущего года российское правительство одобрило национальную стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. В ней, в частности, говорится о необходимости поэтапного сокращения финансирования профессионального спорта из бюджетной системы и бюджетов компаний с государственным участием.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Добавим, что по оценкам министерства молодежной политики и спорта Башкирии, систематически физкультурой и спортом в республике занимается 1,7 млн человек. В республике развиваются 120 видов спорта, из них 27 базовых олимпийских и четыре паралимпийских. В 2020 году тренеры подготовили 627 кандидатов в мастера спорта, 116 мастеров спорта России, 15 международных мастеров спорта, четверых заслуженных мастеров спорта России. Выплаты спортсменам-призерам различных соревнований достигли 30 млн рублей, спортивная стипендия выросла до 30 млн руб. в год.

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#Андрей Королев#Общество#Спорт#Новости
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