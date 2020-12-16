В Башкирии синоптики объявили о грядущем потеплении

Posted 16 декабря 2020, 01:00
Published 16 декабря 2020, 01:00
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
В четверг по республике пройдет небольшой снег, ночью местами до умеренного. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью при прояснениях -15,-20 градусов, днем -5,-10 градусов.
К пятнице ожидается потепление. В некоторых районах Башкирии выпадет небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог снежный накат. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью не опустится ниже -13 градусов, днем также продержится в районе -4,-9 градусов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]