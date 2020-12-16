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Posted 16 декабря 2020, 01:00

Published 16 декабря 2020, 01:00

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии синоптики объявили о грядущем потеплении

16 декабря 2020, 01:00
Сегодня, 16 декабря, в Башкирии еще сохранится морозная погода. Днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -12,-17 градусов, при прояснениях до -25 градусов, днем -5,-10 градусов. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

В четверг по республике пройдет небольшой снег, ночью местами до умеренного. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью при прояснениях -15,-20 градусов, днем -5,-10 градусов.

К пятнице ожидается потепление. В некоторых районах Башкирии выпадет небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог снежный накат. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью не опустится ниже -13 градусов, днем также продержится в районе -4,-9 градусов.

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#Карина Мамаева#Общество#Новости
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