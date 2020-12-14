Теплее, ещё теплее. Характер погоды в Башкирии изменится

Теплее, ещё теплее. Характер погоды в Башкирии изменится

Вчера, 06:00ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Синоптики дали прогноз погоды на начало новой недели.

Сегодня, 14 декабря, по Башкирии и в Уфе синоптики обещали облачную погоду, преимущественно без осадков.

Ветер обещают южный со скоростью не выше 3 метров в секунду.

Температура воздуха утром минус 12... минус 14 градусов. В Зауралье ночью возможно понижение температуры до минус 24 градусов.

Днем потеплеет до минус 12 градусов, но ближе к вечеру столбик термометра опять опустится до минус 16 градусов.

Такая же погода продержится в регионе примерно до среды, но потом начнется потепление, и в дневное время температура установится на уровне минус 6.. минус 8 градусов мороза.

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