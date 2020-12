Теплее, ещё теплее. Характер погоды в Башкирии изменится

Синоптики дали прогноз погоды на начало новой недели.

Сегодня, 14 декабря, по Башкирии и в Уфе синоптики обещали облачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер обещают южный со скоростью не выше 3 метров в секунду. Температура воздуха утром минус 12... минус 14 градусов. В Зауралье ночью возможно понижение температуры до минус 24 градусов. Днем потеплеет до минус 12 градусов, но ближе к вечеру столбик термометра опять опустится до минус 16 градусов. Такая же погода продержится в регионе примерно до среды, но потом начнется потепление, и в дневное время температура установится на уровне минус 6.. минус 8 градусов мороза.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter