Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня днём температура воздуха составит -8…-13 градусов. В некоторых частях республики будет всего -4 градуса. Осадки при этом не ожидаются. В воскресенье, 13 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до -13…-18 градусов, в отдельных района до -21…-26 градусов. Днём столбик термометра достигнет отметки в -9…-14 градусов, а в юго-восточных частях Башкирии будет всего -4. МЧС также предупреждает, что сегодня утром ожидается туман. Видимость — 500 метров и менее.

