В Башкирии выявлено 154 новых случая заболевания коронавирусом

На сегодняшний день подтверждено 154 новых ковид-пациента. С начала года коронавирусом заболели 16 317 человек. 756 пациентов проходят лечение в стационарах. Из них находятся 25 в тяжелом состоянии и 12 подключены к аппарату ИВЛ.