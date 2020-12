Минздрав Башкирии опубликовал сведения сразу о шести жертвах коронавируса

В минздраве предоставили подробности о смерти пациентов, скончавшихся от коронавируса сразу за два дня.

Сегодня, 13 декабря, минздрав Башкирии предоставил журналистам подробные данные о шести пациентах, смерть которых была связана с коронавирусной инфекцией и подтверждена официально. Пятеро из них были мужчинами, и одна – женщиной. По возрасту - от 36 до 88 лет. Так, самому старшему погибшему было 88 лет, он проживал в Буздяке. В случае с ним коронавирус дал осложнения гипертонической болезни, атеросклероза сосудов почек, хронической болезни почек и ишемической болезни сердца. 84-летний скончавшийся уфимец имел при жизни хроническую ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, хронический пиелонефрит и злокачественное новообразование мочевого пузыря. 80-летний житель Уфы страдал при жизни хроническим обструктивным бронхитом, атеросклерозом аорты, хронической ишемической болезнью сердца и хроническим пиелонефритом. Коронавирус также не оставил ему шансов выжить. 62-летний уфимец погиб после заражения коронавируса при наличии ожирения первой степени и острого нарушения мозгового кровообращения. 57-летняя женщина из Уфы ушла из жизни после заражения коронавирусом, помимо него у нее посмертная экспертиза выявила: хронический обструктивный бронхит, атеросклероз аорты, хроническую ишемическую болезнь сердца, мелкоочаговый кардиосклероз, морбидное ожирение. 36-летний уфимец скончался после того, как коронавирус осложнил течение такого серьезного недуга, как: нодулярная лимфома. Трансплантация костного мозга не помогла ему выжить. Общее число жертв коронавируса в Башкирии на сегодняшний день составляет, по данным минздрава РБ, 103 человека. Число выявленных вирусоносителей достигло, начиная с весны, 16 163 человек. За минувгшие сутки был выявлен 151 вирусоноситель.

