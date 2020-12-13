Минздрав Башкирии опубликовал сведения сразу о шести жертвах коронавируса

Сегодня, 13 декабря, минздрав Башкирии предоставил журналистам подробные данные о шести пациентах, смерть которых была связана с коронавирусной инфекцией и подтверждена официально. Пятеро из них были мужчинами, и одна – женщиной. По возрасту - от 36 до 88 лет.