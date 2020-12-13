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Минздрав Башкирии опубликовал сведения сразу о шести жертвах коронавируса

13 декабря 2020, 10:33
Фото: pixabay.com
В минздраве предоставили подробности о смерти пациентов, скончавшихся от коронавируса сразу за два дня.

Сегодня, 13 декабря, минздрав Башкирии предоставил журналистам подробные данные о шести пациентах, смерть которых была связана с коронавирусной инфекцией и подтверждена официально. Пятеро из них были мужчинами, и одна – женщиной. По возрасту - от 36 до 88 лет.

Так, самому старшему погибшему было 88 лет, он проживал в Буздяке. В случае с ним коронавирус дал осложнения гипертонической болезни, атеросклероза сосудов почек, хронической болезни почек и ишемической болезни сердца.

84-летний скончавшийся уфимец имел при жизни хроническую ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, хронический пиелонефрит и злокачественное новообразование мочевого пузыря.

80-летний житель Уфы страдал при жизни хроническим обструктивным бронхитом, атеросклерозом аорты, хронической ишемической болезнью сердца и хроническим пиелонефритом. Коронавирус также не оставил ему шансов выжить.

62-летний уфимец погиб после заражения коронавируса при наличии ожирения первой степени и острого нарушения мозгового кровообращения.

57-летняя женщина из Уфы ушла из жизни после заражения коронавирусом, помимо него у нее посмертная экспертиза выявила: хронический обструктивный бронхит, атеросклероз аорты, хроническую ишемическую болезнь сердца, мелкоочаговый кардиосклероз, морбидное ожирение.

36-летний уфимец скончался после того, как коронавирус осложнил течение такого серьезного недуга, как: нодулярная лимфома. Трансплантация костного мозга не помогла ему выжить.

Общее число жертв коронавируса в Башкирии на сегодняшний день составляет, по данным минздрава РБ, 103 человека.

Число выявленных вирусоносителей достигло, начиная с весны, 16 163 человек. За минувгшие сутки был выявлен 151 вирусоноситель.

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