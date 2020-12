Эксперт: как перенести коронавирус в легкой форме

По мнению врачей, шанс перенести опасную болезнь без особых последствий есть у каждого.

По словам иммунолога и академика РАН Александра Караулова, шансы перенести коронавирус в легкой форме есть у тех, чей иммунитет хорошо подготовлен на момент встречи с инфекцией: — Я придерживаюсь политики разумного применения препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний, — подчеркнул иммунолог в интервью «АиФ». При этом применять такие препараты нужно разумно, основываясь на исследованиях об их эффективности, а не на рекламе в телевизоре. Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, в Башкирии общее число жителей республики, зараженных новой коронавирусной инфекцией за весь период, начиная с марта текущего года, достигло 16163 человек. Общее число выздоровевших после инфицирования Соvid-19 достигло 13042 человек. Общее число погибших, у которых был подтвержден данный диагноз, на сегодняшний день составляет 103.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter