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Posted 20 ноября 2020, 09:51

Published 20 ноября 2020, 09:51

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Башкирия выиграла федеральные субсидии для внедрения цифровой образовательной среды

Башкирия выиграла федеральные субсидии для внедрения цифровой образовательной среды

20 ноября 2020, 09:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
В 945 образовательных организациях республики будет обновлена материально-техническая база, общий объем выделяемых средств из федерального бюджета составит 1,52 млрд рублей.

Башкирия победила в конкурсном отборе на предоставление в 2021–2023 гг. федеральных субсидий на обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В частности, база будет обновлена в 945 образовательных организациях региона.

Общий объем выделяемых средств из федерального бюджета составит 1,52 млрд руб.

Напомним, в 2019 году в 63 школы региона уже было поставлено и установлено оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Каждая организация получила 1 МФУ, 6 ноутбуков управленческого персонала, 2 ноутбука учителя, 30 ноутбуков учеников и 2 интерактивные доски. До конца текущего года 101 образовательная организация региона получит такое же оборудование в рамках реализации проекта.

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#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Образование
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