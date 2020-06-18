Опрос: почти две трети россиян не против получить новое образование

По данным исследований, 68% граждан хотели бы получить еще одно образование, пишет RT.

Из них 45% заявили, что хотят освоить новую профессию, а 22% думают только над повышением квалификации. При этом на очное отделение хотели бы поступить 17%, а остальные готовы учиться дома и по вечерам.

Треть опрошенных хотели бы получить новые знания из разных отраслей. Каждый пятый не против поучиться в онлайн-вузах, и столько же заявили, что вовсе не хотят получить новое образование.