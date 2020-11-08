В Башкирии онкодиспансер получил мультиспиральный компьютерный томограф

Врачи подчеркивают, что новый аппарат значительно улучшит диагностику онкологических больных: обследование будет комплексным и будет включать в себя тщательное изучение не только самой зоны поражения, но и всех остальных областей, подверженных возможным метастазам. Также томограф оснащен полным пакетом программного обеспечения, цифровой системой хранения и обработки изображений, ангиографическим шприцем и источником бесперебойного питания.