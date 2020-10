В больницах Башкирии устанавливают новые компьютерные томографы

Медтехника поступила в городские больницы Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Кумертау, Сибая, районные больницы Бирска, Ишимбая, Баймака, Дюртюлей.

Новое медицинское оборудование, приобретенное в рамках нацпроекта «Здравоохранение», устанавливается в целом ряде больниц республики. Так, в центральную больницу Бирского района поступил новый 80-срезовый компьютерный томограф. В больнице Сибая новый компьютерный томограф уже установили — в ближайшее время его запустят. — С новым аппаратом появилась возможность проведения контрастного рентгенологического исследования не только магистральных, но и периферических сосудов. Установленная программа позволит определить место закупорки сосуда тромбом в головном мозге, — сообщает пресс-служба Минздрава РБ. Также новая медтехника поступила в городские больницы Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Кумертау, а также районные больницы Ишимбая, Баймака, Дюртюлей. Напомним, компьютерная томография широко используется для диагностики различных заболеваний, в том числе, помогает оценить степень поражения легких при коронавирусе и внебольничной пневмонии. В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницы региона поставили 2 магнитно-резонансных и шесть компьютерных томографов, отремонтировали 1 аппарат МРТ и 7 аппаратов КТ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter