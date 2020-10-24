В больницах Башкирии устанавливают новые компьютерные томографы

Напомним, компьютерная томография широко используется для диагностики различных заболеваний, в том числе, помогает оценить степень поражения легких при коронавирусе и внебольничной пневмонии. В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницы региона поставили 2 магнитно-резонансных и шесть компьютерных томографов, отремонтировали 1 аппарат МРТ и 7 аппаратов КТ.