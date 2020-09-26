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Posted 26 сентября 2020, 09:55

Published 26 сентября 2020, 09:55

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии зарегистрировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии зарегистрировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом

26 сентября 2020, 09:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
Общее количество заболевших за период пандемии в Башкирии составило 8630 человек.

В стационарах от коронавируса лечится 52 человека, из них один находится в тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении находится 465 человек. Пациентов на аппаратах ИВЛ нет.

Выписано за сутки 72 пациента, общее количество выздоровевших пациентов приближается к количеству заболевших в регионе и составляет на данный момент 8076 человек.

Также отметим, что сохраняется высокое количество ежедневно регистрируемых больных внебольничной пневмонией: за минувшие сутки заболело 112 человек. При этом выписано 76 выздоровевших пациентов.

За минувшие сутки проведено 6654 исследований, обследовано 6097 человек. Всего проведено 994563 исследований, обследовано 958 773 человек.

В настоящее время заболеваемость коронавирусом в России снова начинает расти (за последние сутки +7212 случаев). Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничения из-за коронавируса нет необходимости, поскольку «ничего неизвестного» в текущей ситуации с распространением COVID-19 в России нет.

Напомним, количество новых больных коронавирусом в республике не поднималось выше 35 человек в день с 25 августа. 25 сентября в Башкирии было выявлено 36 больных коронавирусом. Ранее Mkset сравнила официальную статистику заболеваемости коронавирусом в Башкирии за весь период пандемии с результатом анализа открытых данных и обнаружила ряд несоответствий.

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