В Башкирии зарегистрировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом

Posted 26 сентября 2020, 09:55
Published 26 сентября 2020, 09:55
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
В стационарах от коронавируса лечится 52 человека, из них один находится в тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении находится 465 человек. Пациентов на аппаратах ИВЛ нет.
Выписано за сутки 72 пациента, общее количество выздоровевших пациентов приближается к количеству заболевших в регионе и составляет на данный момент 8076 человек.
Также отметим, что сохраняется высокое количество ежедневно регистрируемых больных внебольничной пневмонией: за минувшие сутки заболело 112 человек. При этом выписано 76 выздоровевших пациентов.
За минувшие сутки проведено 6654 исследований, обследовано 6097 человек. Всего проведено 994563 исследований, обследовано 958 773 человек.
В настоящее время заболеваемость коронавирусом в России снова начинает расти (за последние сутки +7212 случаев). Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничения из-за коронавируса нет необходимости, поскольку «ничего неизвестного» в текущей ситуации с распространением COVID-19 в России нет.
Напомним, количество новых больных коронавирусом в республике не поднималось выше 35 человек в день с 25 августа. 25 сентября в Башкирии было выявлено 36 больных коронавирусом. Ранее Mkset сравнила официальную статистику заболеваемости коронавирусом в Башкирии за весь период пандемии с результатом анализа открытых данных и обнаружила ряд несоответствий.