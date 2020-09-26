В Башкирии зарегистрировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом

Напомним, количество новых больных коронавирусом в республике не поднималось выше 35 человек в день с 25 августа. 25 сентября в Башкирии было выявлено 36 больных коронавирусом. Ранее Mkset сравнила официальную статистику заболеваемости коронавирусом в Башкирии за весь период пандемии с результатом анализа открытых данных и обнаружила ряд несоответствий.