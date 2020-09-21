Итоги прошедшей недели: новый премьер, протестная активность и извинения Абдрахманова

На выходных стало известно, что администрация Уфы закупит троллейбусы на 203 млн рублей. Накануне мы подробно рассказывали о том, что МУЭТ Уфы пять лет продолжает процедуру банкротства, задолжав кредиторам 628 млн руб. За это время троллейбусный парк города не обновлялся и износился на 98%. Тем не менее к концу 2021 года он должен быть обновлен. Что предлагает руководство МУЭТ и правительство РБ и решит ли это проблему.