Итоги прошедшей недели: новый премьер, протестная активность и извинения Абдрахманова

Пожалуй самый заметным событием недели стало назначение Андрей Назарова на пост премьер-министра Башкирии. После утверждения депутатами Государственного собрания - Курултай, Назаров дал пресс-конференцию, где ответил на вопросы СМИ. О чем говорил Андрей Назаров можно посмотреть здесь.
На прошедшей неделе мы поговорили с политологами, чтобы понять, с чем связан небывалый рост протестной активности в Башкирии: инерция после событий на Куштау, влияние общероссийской тенденции или нечто скрытое глубже.
На выходных стало известно, что администрация Уфы закупит троллейбусы на 203 млн рублей. Накануне мы подробно рассказывали о том, что МУЭТ Уфы пять лет продолжает процедуру банкротства, задолжав кредиторам 628 млн руб. За это время троллейбусный парк города не обновлялся и износился на 98%. Тем не менее к концу 2021 года он должен быть обновлен. Что предлагает руководство МУЭТ и правительство РБ и решит ли это проблему.
Здесь мы традиционно пересказываем, главное с еженедельного оперативного совещания в правительстве региона, а также в администрации Уфы. Подробнее остановимся на уфимской набережной. Радий Хабиров заявил, что рассчитывает обустроить её ресторанами, развлекательными центрами, а также детскими и спортивными площадками меньше чем за год, и призвал бизнесменов подключаться. Помочь реализовать проект он пригласил известного ресторатора Александра Антонова.
В среду глава Башкирии остановил стройку на улице Шота Руставели, на которую уже давно жалуются жители соседнего дома. Мы попросили главного архитектора Уфы объяснить, как получилось, что строителям разрешили работать почти вплотную с аварийным жилым домом.
В тот же день мы опубликовали интервью председателя Координационного совета по вопросам защиты Куштау был избран Рамис Теляпкулов. Он рассказал о себе, плана Совета по дальнейшей работе и дал оценку действиям главы республики в период обострения ситуации на Куштау.
Башкирия занимает не лучшие места по показателю смертности на дорогах. Мы попросили заведующего кафедры судебной медицины БГМУ, доктора медицинских наук Айрата Халикова посмотреть цифры смертности на дорогах за последние 15 лет, сравнить их с соседними регионами и объяснить, почему Башкирия в лидерах по погибшим в ДТП.
Глава Башкирии Радий Хабиров дал интервью журналистам радиостанции BusinessFM. Он ответил на вопросы, которые больше всего волнуют жителей республики. Главной темой эфира стали экологические протесты в республике.
Завершена проверка природоохранной прокуратуры и КСП Башкирии в дирекции по особо охраняемым природным территориям республики. Она выявила огромное количество финансовых и организационных нарушений: «левые» премии, оплата мимо кассы, избиение сотрудников, «потеря» имущества. По заключению надзорного ведомства, виной всему по меньшей мере неграмотное руководство. Рассказываем об том подробнее здесь.
Глава Ишимбайского района Азамат Абрахманов, как говорят его коллеги по партии «Единая Россия», наконец извинился за своё поведении на Куштау. Напомним, там чиновник весьма грубо выяснял отношения с экоактивистами.
Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.