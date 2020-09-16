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Глава Башкирии нашёл нового подрядчика для школьного долгостроя в Дуванском районе

16 сентября 2020, 10:59
Фото: Instagram Радия Хабирова
Сегодня, 15 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с жителями Дуванского района, где пообещал решить проблему со школами в двух сёлах.

Жители района жалуются на отсутствие школы. Как сообщает Хабиров, в селе Тастуба ранее снесли школу, на месте которой началось строительство новой. Подрядчик, по словам главы республики, оказался недобросовестным, поэтому работы продолжит другой застройщик.

Дуванская средняя школа старая, в ней тесно. В ближайшее время решим, что можно сделать в этом направлении, написал Хабиров.

Также он пообещал построить школу в микрорайоне «Северный» села Месягутово.

Однозначно построим,заявил глава Башкирии.

Напомним, Тастубинская школа была построена в 1976 году и с тех пор не ремонтировалась. Как рассказывала «МедиаКорСеть», в 2018 году школа была в ужасном состоянии: перекосившийся туалет на улице, спортзал использовался под склад из-за опасности обрушения, а столовая из-за плачевного состояния не могла обеспечить детей горячими обедами. Позже, в 2019 году Хабиров пообещал построить новую школу, в которую дети отправятся уже 1 сентября 2020 года. Аукцион на строительство выиграло ООО «Система» и в конце марта был заключен контракт на 124 миллиона рублей. Местные жители рассказали «Медиакорсети», что работы ведутся медленно и на стройке находится два-три человека.

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#Новости#Башкирия#Школа#Радий Хабиров#Анна Кононова#Общество
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