Глава Башкирии нашёл нового подрядчика для школьного долгостроя в Дуванском районе

Напомним, Тастубинская школа была построена в 1976 году и с тех пор не ремонтировалась. Как рассказывала «МедиаКорСеть», в 2018 году школа была в ужасном состоянии: перекосившийся туалет на улице, спортзал использовался под склад из-за опасности обрушения, а столовая из-за плачевного состояния не могла обеспечить детей горячими обедами. Позже, в 2019 году Хабиров пообещал построить новую школу, в которую дети отправятся уже 1 сентября 2020 года. Аукцион на строительство выиграло ООО «Система» и в конце марта был заключен контракт на 124 миллиона рублей. Местные жители рассказали «Медиакорсети», что работы ведутся медленно и на стройке находится два-три человека.