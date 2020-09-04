Доцента БГУ из Стерлитамака за смертельную аварию приговорили к 4 годам в колонии

Смертельная авария случилась в июле 2019 года на на 574 километре трассы Волгоград — Сызрань, когда семья из Перми на Kia врезалась в пассажирский автобус. В результате водитель и пассажирка погибли, а их пятилетнюю дочь госпитализировали. Позже автоинспекторы установили, что ДТП случилось, потому что водитель KIA выехал на встречную полосу, пытаясь избежать столкновения с машиной Инсафа Ишмухаметова.