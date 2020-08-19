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Posted 19 августа 2020, 04:37

Published 19 августа 2020, 04:37

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

ФАС приостановил закупку мэрии Уфы на строительство развязки за 900 миллионов рублей

19 августа 2020, 04:37
Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан приостановило определение поставщика для реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Стоимость контракта 892,8 миллиона рублей.

Жалобу на определение поставщика подало ООО «СтройАрт», указав ряд нарушений на документации закупки. Согласно заявлению компании, в документации нет достоверной информации об окончании времени рассмотрения заявок и подведения итогов, о порядке и сроках отзыва заявок на участие и порядке возврата заявок. Кроме того, нарушены требования о выборе способа закупки и об опыте работы участника. ООО «СтройАрт» также указывает, что заказчик не разместил заключение о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости и заключение госэкспертизы по проектной документации. В данное время жалоба находится на стадии рассмотрения.

Издание «Ъ-Уфа» со ссылкой на УФАС рассказало, жалоба признана частично обоснованной. Заказчику выдано предписание об устранении нарушений путем аннулирования процедуры определения поставщика.

Отметим, что заявки на участие в аукционе подаются до 27 августа.

Редакции mkset.ru не удалось получить оперативный комментарий от Администрации Уфы. В связи с этим был отправлен запрос, ответ на который должен прийти в течение двух дней.

Напомним, по проекту, предусмотрены реконструкция 1895 метров, расширение дорожного полотна до шести полос, а также переходные ряды для съездов налево. Работы планируется закончить в сентябре 2022 года. На реализацию проекта выделят до 90% средств из республиканского бюджета.

#Город#Новости#Уфа#Дорога#Ремонт
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