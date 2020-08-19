ФАС приостановил закупку мэрии Уфы на строительство развязки за 900 миллионов рублей

Жалобу на определение поставщика подало ООО «СтройАрт», указав ряд нарушений на документации закупки. Согласно заявлению компании, в документации нет достоверной информации об окончании времени рассмотрения заявок и подведения итогов, о порядке и сроках отзыва заявок на участие и порядке возврата заявок. Кроме того, нарушены требования о выборе способа закупки и об опыте работы участника. ООО «СтройАрт» также указывает, что заказчик не разместил заключение о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости и заключение госэкспертизы по проектной документации. В данное время жалоба находится на стадии рассмотрения.